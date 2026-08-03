El periodista más famoso de Europa escribió sobre el futuro de Juanfer Quintero

Conoce lo que escribió el periodista Fabrizio Romano sobre el futuro de Juan Fernando Quintero en el mercado de pases.

Fue el único jugasor de la Selección Colombia que los hinchas no paraban de pedir durnte el Mundial 2026. Juan Fernando Quintero vuelve a buscar equipo una vez más y el periodista más famoso de Europa habló sobre su futuro.

¿Buenas o malas noticias? Quintero registró una asistencia y 117 minutos en el Mundial 2026. Cada vez que entró, mostró destellos de calidad y marcó su cobro en la tanda de penaltis que Colombia perdió contra Suiza en los octavos de final.

Luego de la participación con la Selección Colombia en el Mundial, Juanfer Quintero llegó a un acuerdo con River Plate para rescindir su contrato. El nombre del volante colombiano empezó a sonar y uno de los rumores más virales lo tenía cerca de jugar con nadie más y nadie menos que Messi. ¿Qué dijo Fabrizio Romano al respecto?

Fabrizio Romano sobre el futuro de Juanfer Quintero: “Lo mismo ocurre”

Juanfer Quintero y Fabrizio Romano. (Foto: Getty ImagEs y X)

A pesar de que el periodista Leo Paradizo, de ESPN, informó que Juan Fernando Quintero había recibido sondeos oficiales de Inter Miami, Fabrizio Romano aclaró la situación con un contundente mensaje en X: “Inter Miami no está negociando por Kevin De Bruyne a pesar de las informaciones; lo mismo ocurre con Juan Fernando Quintero“.

¿Juan Fernando Quintero se retiró de la Selección Colombia?

Luego de la eliminación ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, Quintero afirmó que “no nos podemos acomodar a estas situaciones. Obviamente, estamos dolidos con la situación, no vamos a reprochar nada. Seguramente, para los que se quedan que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza y que bueno… Que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos y pensar que siempre nos falta algo”.

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