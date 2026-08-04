Festeja Messi: se cayó la demanda por 7 millones de dólares en su contra

Tribunales en Estados Unidos confirman que la trama judicial contra el argentino y AFA quedaron descartados. Messi, fuera de la polémica.

El presunto incumplimiento de contrato de Lionel Messi y la AFA en la ventana de amistosos del pasado mes de octubre ha quedado descartado. En medio de demandas por acuerdos que llegaban a los 7 millones de dólares, finalmente el argentino ve cómo todo ha quedado descartado por la magistrada Lisa Walsh, del tribunal del condado de Miami-Dade (Florida).

Todo empezó cuando la promotora Vid Music Global (VMG) presentó en abril una demanda contra Messi y la AFA. En esta se marcaba que el argentino incumplió los acuerdos de los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, donde se había pactado su presencia por un mínimo de 30 minutos. Leo alegó molestias en su ausencia contra Venezuela, pero al día siguiente participó de los encuentros de la MLS y gracias a ello nació un procedimiento judicial que ha quedado finalmente en el cajón.

VMG aseguraba haber perdido por la ausencia de Messi un total de 1.3 millones de los 7 que tenía en todo el contrato de los amistosos. La jueza Lisa Walsh descartó el proceso por medio de un contundente comunicado: “Entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando”.

Desde VMG se presentó en abril un recurso legal que abarcaba hasta 11 cargos contra Messi, la AFA y el agente Julián Marcos Kapelan. Se les acusó de incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y hasta tergiversación negligente. Finalmente, desde la Florida descartan cualquier tipo de castigo para Leo.

Mesis no jugó ante Venezuela en el amistoso de octubre del 2025: GETTY

“Tras revisar los escritos de las partes y el expediente, el tribunal concede la moción de desestimación presentada por Messi”, cierra la explicación de la magistrada Lisa Walsh. Entiende que Lionel no hizo parte de ninguna conspiración en contra de VMG y que, igualmente, siempre actuó en medio de los límites contractuales del acuerdo con la promotora de dichos amistosos ante Venezuela o Puerto Rico. Trama cerrada para La Pulga.

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Cargado mes de agosto para Messi

El argentino tendrá un mínimo de 7 partidos con Inter Miami hasta finales de agosto. La Leagues Cup, título que ya ganó para las Garzas en 2023, será su primer desafío. En la fase de grupos se medirá ante San Luis, Monterrey y León. Si avanza de ronda, tendrá la chance de sumar una nueva conquista a las vitrinas del joven club de la Florida.

Pero hay más acción. Messi también tendrá compromisos de peso en una MLS donde pretende afianzar a Inter Miami en la parte alta de su Confederación. Nashville de visitante el día 16 de agosto, viajar a Philadelfia el 20, recibir a Toronto el 23 y hacer lo propio con Montreal sobre el 30/08, lo que se le viene a Lionel Andrés Messi tras el final de sus tramas judiciales por los amistosos con Argentina en el 2025.

Datos claves

La jueza Lisa Walsh desestimó la demanda contra Lionel Messi y la AFA.

y la AFA. La promotora Vid Music Global reclamaba una pérdida de 1.3 millones de dólares.

reclamaba una pérdida de 1.3 millones de dólares. Lionel Messi disputará al menos 7 partidos con Inter Miami en agosto.