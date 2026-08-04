El jugador brasileño que llega a Millonarios ya no va a firmar como se esperaba: La última novedad

¡Pausa dramática en el mercado azul! Leonai Souza no firmará con Millonarios como se esperaba y hay tensión. ¡Entérate qué ocurrió!

De un momento a otro, Millonarios volvió a dar de qué hablar con un nueva incorporación. Ahora sí se habría cerrado el libro de fichajes con la llegada del volante brasileño Leonai Souza, pero hay una novedad, y ya no firmaría como estaba pensado.

Cuando los periodistas que cubren la información del fútbol de Colombia empezaron a dar la noticia de Souza, la gran pregunta de los hinchas de Millonarios fue: ¿Quién es ese? Y su último rendimiento viene con más dudas que certezas…

A los 31 años, Leonai Souza llega a Millonarios después de jugar este año 445 minutos en el equipo Náutico, de la Serie B de Brasil. El paso más importante que tuvo fue por Barcelona SC, de Ecuador, con 2.312 minutos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Por este presente, ¿‘Millos’ decidió curarse en salud?

El jugador brasileño que llega a Millonarios ya no va firmar como se esperaba

Mayke y Leonai Souza. (Foto: Getty Images)

A pesar de que en primera instancia el periodista Guillermo Arango, de la emisora ‘La FM’, informó que Souza firmaría por un año con Millonarios, no va a terminar firmando como se esperaba. “No tiene gol, tiene tres goles en su carrera deportiva en más de 230 partidos. Lo recordaba vagamente de algunos partidos de Barcelona, de Guayaquil, me hablan muy bien de su paso en Plaza Colonia, un equipo muy chico, pero es volante de primera línea neto. Ahora, el contrato, y esta es la noticia, me cuentan, esperando la oficialización de Millonarios que supere los exámenes médicos, es que el jugador va a tener seis meses de contrato. Si cumple objetivos deportivos, otros seis meses más“, informó Arango.

¿Cuándo debutaría Leonai Souza en Millonarios?

Si viene con ritmo de entrenamientos e hizo la pretemporada con Náutico, Leonai Souza puede debutar con Millonarios en el partido contra Deportivo Independiente Medellín del lunes 10 de agosto a las 6:00 P.M. en el estadio ‘Atanasio Girardot’ por la cuarta fecha de la Liga Colombiana II-2026.

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