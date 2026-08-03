Revelaron el nuevo candidato que estaría muy cerca de llegar a la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador sigue buscando un nuevo entrenador y revelan que en esta semana ya estaría cerca de iniciar negociaciones puntuales con diferentes candidatos. En medio de los desfiles de nombres para un nuevo entrenador para ‘La Tri’, ahora se revela uno de los principales candidatos.

De acuerdo a la información de eRu20, medio marroquí, Walid Regragui ya comenzó negociaciones con diferentes selecciones para tener un nuevo equipo en este momento de su carrera. Uno de estos equipos sería una Selección de CONMEBOL, y hace poco se habló de Ecuador.

Por otro lado, según reveló Nicolás Rivera en Radio Diblu, la Selección de Ecuador si va por Regragui y es uno de los candidatos a llegar a ‘La Tri’. Por lo cual, el ex entrenador de Marruecos forma parte ya de una lista selecta para ser el nuevo técnico de Ecuador.

Walid Regragui fue el líder del crecimiento de la Selección de Marruecos en los últimos años y se fue antes del Mundial 2026. No obstante, esa gran selección que comandó también se entiende por el buen trabajo de toda la Federación y es algo que tendría que tener en Ecuador.

Regragui podría llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Ecuador seguirá trabajando durante la semana para definir a su nuevo DT. Se necesita que ‘La Tri’ consiga a este estratega pensando en los amistosos que deben jugar en el mes de septiembre en la siguiente fecha FIFA y uno de los rivales acá sería Japón.

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Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

De momento, estos son algunos de los candidatos para firmar con la Selección de Ecuador, entre candidatos fuertes y también diferentes variantes:

Walid Regragui (contactos)

Roberto Martínez (contactos)

Luis Zubeldía (interés)

En las siguientes semanas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) definirá al nuevo técnico para comenzar un nuevo periodo pensando ya en el reto de llegar al Mundial 2030.

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