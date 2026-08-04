“Los jugadores colombianos no tienen cerebro…”: el insólito cuestionamiento de Pablo Lunati, ex árbitro argentino

El ex árbitro del fútbol argentino fue muy duro con los jugadores colombianos puntualmente por lo que pasa con Castaño en River Plate.

Los jugadores colombianos tiene un largo recorrido en el fútbol argentino, diferentes leyendas del fútbol nacional han pasado por el fútbol de dicho país como James Rodríguez, Radamel Falcao, Óscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Juan Fernando Quintero, entre otros. Pero ahora un ex árbitro argentino como Pablo Lunati, los cuestionó a los jugadores colombianos de la peor manera.

El polémico ex juez del fútbol se hizo eco de lo que está sucediendo entre River Plate y Kevin Castaño. El volante estuvo en el ojo de las polémicas porque “celebró” lo que fue la derrota de River ante Rosario Central. El volante le mandó un comentario a Campaz que jugó en el ‘Canalla’ en aquella jornada.

“Lo que debe hacer el presidente de River con el maleducado de Castaño, que le dijo “animal” a un jugador, que nos hizo un par de jugadas a nosotros, es tenerlo un mes cortando el pasto. Fue un donnadie, 0 asistencias, 0 gol, 0 tiradas al piso“, comenzó Lunati.

Pero lo más duro llegó después: “La mayoría de los jugadores colombianos no tienen cerebro”, criticó Lunati en medio de una frase absolutamente polémica a la que incluso después le agregó más dichos que hicieron reaccionar a los aficionados.

🔥😳 “Lo que debe hacer el presidente de River con el maleducado de Castaño es tenerlo un mes cortando el pasto. La mayoría de los jugadores colombianos NO TIENEN CEREBRO, yo creí que había diferencia entre los blancos y los otros de los colombianos” – Pablo Lunati https://t.co/YPL60bnt4t pic.twitter.com/79bMDRHArk — PaseClave (@paseclave__) August 4, 2026

Castaño quedó apartado de River Plate por no entrar en planes de Coudet, pero a diferencia de Quintero, el volante no ha podido solucionar su salida y ahora le toca entrenar en diferenciado. El centrocampista estaría cerca del fútbol brasileño, pero aún no se resuelve nada.

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Los números de Castaño en River Plate

Desde su llegada a River Plate, Castaño ha jugado un total de 45 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y apenas dio 2 asistencias en poco más de 3.000 minutos. Tiene contrato hasta 2028, por lo cual, si no lo venden, lo más probable es que al menos lo presten.

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