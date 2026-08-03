Ya les dio el “sí”: Juventus ficharía a este jugador de la Selección de Colombia por más de 30 millones

Uno de los titulares de la Selección Colombia en este Mundial 2026, ahora estaría muy cerca de llegar a la Juventus.

Fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y ahora Jhon Lucumí estaría muy cerca de tener un nuevo equipo. El defensor central daría el gran salto a un nuevo gigante para esta nueva temporada y nueva fase de su carrera.

De acuerdo a la información de Nicolò Schira, Lucumí finalmente ya dio el sí a la Juventus y este sería su nuevo equipo en esta temporada. El futbolista colombiano quiere quedarse en Italia, tras ser uno de los mejores jugadores de Bologna en los últimos años.

Otros equipos vienen muy interesado en Lucumí, pero el central colombiano ya no ve más allá de otros clubes y tendría como prioridad ir a Juventus. El Bologna no pondría trabas por el jugador, siempre y cuando se respeten las condiciones que están pidiendo.

El Bologna estaría pidiendo por el fichaje de Lucumí una cifra cercana a los 25 millones y casi 30 por el futbolista. Por lo cual, se esperan unos días de negociación entre instituciones, porque ya la Juventus había presentado una oferta por él.

Lucumi jugó el Mundial. (Foto: GettyImages)

Otro equipo que en las últimas semanas estuvo interesado en fichar al defensor es Al-Hilal. El equipo de Arabia Saudita sondeó en el mercado a Lucumí, pero la operación de mercado no interesa al colombiano que busca dar el salto en su carrera a los 28 años.

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Los números de Lucumí en el Mundial con Colombia

Jhon Lucumí llegó al Mundial 2026 como uno de los centrales más fiables del equipo de Néstor Lorenzo. En la Copa del Mundo, jugó los 5 encuentros con Colombia y sumó más de 450′ minutos. No pudo marcar goles ni dar asistencias y solo tuvo una amarilla.

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