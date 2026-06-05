Sorpresa en Europa con el nuevo salario que tendrá John Durán

Jhon Durán tiene nuevo equipo en Europa pero lo que genera sorpresa es el salario que tendría tras dejar el Al Nassr otra vez.

Jhon Durán está a nada de ser el nuevo delantero del Galatasaray de Turquía en lo que sería un nuevo traspaso a un grande de Europa pese a sus problemas en clubes recientes. Lo sorpresivo es el salario que pasaría a ganar el colombiano en su nuevo equipo.

Según medios turcos, Jhon Durán pasará a ganar 4 millones de dólares al año, esto representa un tercio de lo que cobraba en el Al Nassr y poco menos de la mitad de lo que cobraba en el Fenerbahce.

Esto representa un sacrificio de Durán para ir al gigante de Turquía en una nueva oportunidad para su carrera. Reportan también que el contrato tendrá cláusula de indisciplinas y comportamientos.

Otro factor que puede determinar la llegada o no de Jhon Durán depende de la continuidad o salida de Mauro Icardi. Si el argentino no acepta la última oferta de renovación, podría salir del club.

Jhon Durán no fue convocado al Mundial con la Selección de Colombia por lo que tendrá poco más de un mes de vacaciones para llegar a plenitud a su nuevo equipo.

Las estadísticas de Jhon Durán en este 2026

Entre Fenerbahce y Zenit, Jhon Durán alcanzó a jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha más de 1.400 minutos y su rendimiento no le permitió aunque sea entrenar para buscar un lugar en el Mundial.

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Jhon Durán jugó en el clásico rival del Galatasaray, el de Fenerbahce.

En resumen