“Que horrible juega…”: los hinchas de la Selección Colombia explotan contra este jugador

Los hinchas de la Selección Colombia explotaron contra este jugador, tras el partido contra México.

Este sábado 26 de septiembre de 2026 la Selección Colombia volvió a competir y regresó a las canchas. El amistoso contra México dejó varias nuevas caras y juego en el equipo nacional, pero un jugador fue el más apuntado por los hinchas de ‘La Sele’.

En redes sociales muchos aficionados se fueron contra Daniel Muñoz. El lateral del Nottingham Forest, se quedó lejos de su mejor nivel y fue muy cuestionado por su trabajo defensivo en el partido. Muñoz pudo estar fino en defensa como en otros partidos.

Ante ese mal nivel del lateral varios hinchas escribieron: “Que horrible juega Daniel Muñoz“. “Partido horrible de Daniel Muñoz”. “El punto más bajo del equipo, ha sido Daniel Muñoz. Le han ganado constantemente la espalda y ofensivamente no ha aportado mucho”, fueron algunas de las críticas al jugador.

No ha sido una temporada normal para Daniel Muñoz, el colombiano se mudó de equipo a jugar en el Forest, y aunque es la misma Liga y el DT lo conoce, aún está en trabajo de adaptación. Eso se mostró en su partido con la Selección Colombia y en los minutos que estuvo en cancha.

Las críticas contra Daniel Muñoz en redes sociales. (Captura de pantalla)

Colombia tuvo un gran primer tiempo contra México, donde incluso consiguió la victoria parcial tras un golazo de Luis Suárez. El segundo tiempo fue muy diferente para lo que se espera y el equipo empezó a bajar su nivel, luego llegó el empate Mora.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia tiene todavía dos partidos para jugar en esta doble fecha FIFA. Así quedó el calendario de partidos de la Selección:

Colombia vs Paraguay (2/10)

Colombia vs Perú (6/10)

Encuesta¿Daniel Muñoz debe ser titular o suplente en Colombia? ¿Daniel Muñoz debe ser titular o suplente en Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Daniel Muñoz fue objeto de severas críticas por su bajo desempeño defensivo.

fue objeto de severas críticas por su bajo desempeño defensivo. Luis Suárez anotó un golazo que puso en ventaja parcial a Colombia .

anotó un golazo que puso en ventaja parcial a . Paraguay enfrentará a la Selección Colombia el próximo 2 de octubre.