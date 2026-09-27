Jesurún es acusado de cambiar árbitros y Colombia podría quedarse sin ir a Copa América: Esto dice FIFA

Terremoto en la FCF que pone en riesgo a Colombia. Descubre qué dice FIFA sobre la acusación contra Ramón Jesurún y el peligro con la Copa América.

Un nuevo escándalo estalló en el fútbol de Colombia de la mano de Ramón Jesurún. Según un artículo publicado por el diario ‘La Patria’, de Manizales, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) metió mano en la Comisión Nacional Arbitral (CNA) y cambió unos árbitros. Esto lo castiga FIFA y la Selección Colombia podría quedase sin ir a la Copa América 2028.

¡A los detalles! Según una fuente de ‘La Patria’, Wilmar Roldán y Javier Villa estaban desginados para arbitrar Jaguares vs. Fortaleza e Internacional de Bogotá vs. Llaneros , respectivamente, por la fecha 10 de la Liga Colombiana II-2026. Sin embargo, los dos árbitros fueron cambiados sin consentimiento de la CNA, Roldán pasó a dirgir Inter vs. Bogotá y Villa fue designado para Jaguares vs. Llaneros. ¿El señalado de tomar la decisión?

“Ramón Jesurún invirtió las designaciones sin ninguna razón técnica, ordenó cambiar”, le dijo una fuente a ‘La Patria’. Y ahí no habría parado la intervención del presidente de la FCF, ya que el diario colombiano también reveló que le contaron que Jesurún habría impedido la ida del árbitro Nicolas Gallo a ser VAR en un partido de la Liga de Arabia Saudita.

Este sería el castigo que FIFA le pondría a Ramón Jesurún por cambiar árbitros

Ramón Jesurún y Gianni Infantino. (Foto: Getty)

Si la Comisión de Ética de la FIFA abre una investigación y comprueba que Jesurún tuvo injerencia a la hora de designar y cambiar árbitros, lo podrían sancionar con una suspención para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. Dependiendo de la gravedad de lo que le comprueben, la inhabilitación estaría entre varios años o de por vida. ¡Y eso no es lo que más preocupa!

Colombia se podría quedar sin ir a la Copa América por sanción de la FIFA

Los artículos 14 y 19 de los Estatutos de la FIFA establecen que las federaciones están obligadas a administrar sus asuntos de forma independiente. Esto quiere decir que si hay injerencia política o ejecutiva en la designación árbitros, como es el caso de la acusación a Ramón Jesurún, se puede intervenir la federación con Comité de Regularización. En casos extremos, este comité podría llegar a suspender a la federación correspondiente. Esto quiere decir que la Selección Colombia no podría participar en torneos como sería la Copa América 2028 si investigan y declaran culpable al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

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