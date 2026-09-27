Jhon Arias señala al culpable del empate de Colombia con México en la fecha FIFA

No se guardó nada en la zona mixta. Descubre el señalamiento de Jhon Arias tras el amargo empate 1-1 entre Colombia y México.

Fue el primer heredero de la camiseta número 10 de James Rodríguez y no dudó en salir a dar la cara después del empate con México en el primero de los tres partidos de la Selección Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre. Jhon Arias señaló al culpable de la igualdad con el combinado azteca.

Colombia se puso rápidamente arriba en el marcador con un gol de Luis Suárez al minuto 9 de primer tiempo. Todo estaba lista para que la nueva era de la ‘Tricolor’ empazara a derrochar buen fútbol. Sin embargo, fue inevitable que dijera presente el culpable que encontró Arias.

La formación titular de la Selección Colombia para enfrentar a México el 26 de septiembre tuvo un promedio de edad de 27.5 años con las principales novedades de Carlos Andrés Gómez y Álvaro Angulo. Entraron Samuel Velásquez, Jáminton Campaz, Kevin Viveros, Yáser Asprilla y Matías Orozco, el promedio de edad bajó a 26 años. Hay que darle tiempo a este proceso y Jhon Arias no dudó en dejarlo claro.

Arias señala al culpable del empate de Colombia con México

Arias en Colombia vs. México. (Foto: Getty)

“Hay muchos jugadores jóvenes y nuevos con un gran potencial y talento, pero claramente que lleva tiempo asentarse en la selección. Creo que tranquilo como fue la presentación, una lástima que al final se nos escapa la victoria, pero hay que respetar los méritos del rival”, le dijo Arias a ‘Deportes RCN’ para señalar a la falta de adaptación como el culpable del 1-1 entre Colombia y México.

¿Cómo se vio Jhon Arias con la camisera ’10’ de la Selección Colombia?

Antes de volver a usar la camiseta número ’10’ en el partido amistoso contra Paraguay del viernes 2 de octubre a las 7:00 P.M. (hora colombiana), Jhon Arias respondió sobre ser el conductor de la Selección Colombia que “sabemos que individual y colectivamente podemos estar mejor y aportar más. Esto es un proceso de ir paso a paso y tranquilos con la cabeza en el lugar porque tenemos grandes cosas por conseguir al frente y grandes jugadores para hacerlo“.

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