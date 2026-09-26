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México vs Colombia: alineaciones del partido amistoso por la fecha FIFA

Las alineaciones de Colombia y México para su partido amistoso por la fecha FIFA.

Las alineaciones de México y Colombia para su amistoso.
© GettyImagesLas alineaciones de México y Colombia para su amistoso.

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se enfrentan por la fecha FIFA, México contra Colombia. Ambas selecciones reinician sus equipos camino al Mundial 2030 y también se enfrentan mirando de reojo su cercanía en el ranking de la FIFA.

Las alineaciones de México y Colombia

Así serían las alineaciones de México y Colombia a jugar su partido amistoso de la fecha FIFA.

XI de México: Rangel, Reyes, Montes, Vasquéz, Chávez García, Mora, Lira, Pineda, Alvarado. Quiñónes, Giménez.

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XI de Colombia: Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Angulo Mosquera, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jhon Arias, Andrés Gómez, Yaser Asprilla y Luis Suárez.

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Colombia enfrenta a México en un amistoso. (Foto: @FCFSelecciónCol)

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El partido entre México y Colombia comenzará a las 20H00 (CO). Además, el partido se podrá ver por las siguientes señales, según confirmó la misma FCF:Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu.

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Jose Cedeño Mendoza
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