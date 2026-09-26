México vs Colombia: alineaciones del partido amistoso por la fecha FIFA

Las alineaciones de Colombia y México para su partido amistoso por la fecha FIFA.

Este sábado 26 de septiembre de 2026 se enfrentan por la fecha FIFA, México contra Colombia. Ambas selecciones reinician sus equipos camino al Mundial 2030 y también se enfrentan mirando de reojo su cercanía en el ranking de la FIFA.

Las alineaciones de México y Colombia

Así serían las alineaciones de México y Colombia a jugar su partido amistoso de la fecha FIFA.

XI de México: Rangel, Reyes, Montes, Vasquéz, Chávez García, Mora, Lira, Pineda, Alvarado. Quiñónes, Giménez.

XI de Colombia: Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Angulo Mosquera, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jhon Arias, Andrés Gómez, Yaser Asprilla y Luis Suárez.

Colombia enfrenta a México en un amistoso. (Foto: @FCFSelecciónCol)

¿A qué hora empieza el partido y qué canal lo pasa?

El partido entre México y Colombia comenzará a las 20H00 (CO). Además, el partido se podrá ver por las siguientes señales, según confirmó la misma FCF:Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu.