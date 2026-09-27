Richard Ríos predice qué pasará en la Selección Colombia sin James Rodríguez y Juanfer Quintero

Conoce los detalles de las declaraciones de Richard Ríos analizando el futuro de la Selección Colombia sin James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

La Selección Colombia jugó el primer partido amistoso desde el retiro de James Rodríguez de la ‘Tricolor’ y ya se sintió la ausencia del ’10’ al interior del grupo. Richard Ríos salió hablar después del empate con México y no dudó en predecir lo que pasara sin el excapitán del seleccionado colombiano y sin Juanfer Quintero.

El primero de los dos ’10’ en salir a anunicar su retiro de la Selección Colombia fue Juan Fernando Quintero. Luego de perder contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, el volante sostuvo que “para los que se quedan que tengan la oportunidad y sean conscientes de que a veces no alcanza”. Unos meses después confirmó esta decisión.

Con un video que superó las 19.4 millones de reproducciones en Instagram, James Rodríguez anunció el 15 de septiembre que se retiraba de la Selección Colombia. “Defender los colores de la Selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida“, escribió el ’10’ antes que Richard Ríos predijera lo que viene para la ‘Tricolor’.

Ríos predice qué pasará en la Selección Colombia sin James y Juanfer

Ríos, Juanfer y James. (Foto: Getty)

“Todo el mundo sabe las características que tienen los dos jugadores que se nos fueron, que son jugadores supremamente importantes y de un buen pie que tal vez nos vamos a demorar muchos años en tener alguien así. Siento que ahora llegó el momento de reorganizar y el profe (Néstor Lorenzo) tomar esas medidas que debe tener para volver a buscar un mediocentro que el equipo se acomode”, afirmó Ríos en zona mixta para confirmar lo que era un secreto a voces… Pasará un buen tiempo para volver a encontrar jugadores como James Rodríguez y Juanfer Quintero.

La gran asistencia de Richard Ríos en el empate entre Colombia y México

La Selección Colombia empató 1-1 con México en el primero de los tres partidos amistosos que jugará en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y la asistencia del gol de Luis Suárez fue un centro magistral de Richard Ríos. ¡Video!

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🚨 ¡GOL DE COLOMBIA! 🇨🇴 Hermoso centro de Richard Ríos y Luis Suárez no falla de cabeza 😬#LaEraDeRafa pic.twitter.com/jMi9jNr2rp — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

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