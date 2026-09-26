Al fin, el equipo de Marcelo Gallardo ya está completo y apunta a la Copa Kirin.

La Selección de Ecuador ya apunta a la Copa Kirin, donde se enfrentará primero a Japón y luego en una eventual final o lucha por el tercer puesto a Nueva Zelanda o Panamá. El equipo de Marcelo Gallardo ahora ya puede trabajar completo, tras la “incorporación” de este jugador.

Finalmente, Marcelo Gallardo ya tiene a disposición a todos los jugadores que él convocó en la Selección de Ecuador, a excepción de Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez, ambos se bajaron por lesión. El jugador que faltaba era Léo Realpe, que aún no llegaba a la concentración.

Se desconocen los motivos de la demora de la llegada de Léo Realpe, pero el central ecuatoriano no estuvo disponible para enfrentar a Corea del Sur. Ahora contra Japón ya es una opción más que maneja Marcelo Gallardo para el once titular o para variante.

Con la incorporación de Léo Realpe, la Selección de Ecuador y el esquema de Marcelo Gallardo ya ganan una nueva opción en defensa y podría sumar variantes para unir a William Pacho. Estos días son los primeros, en los que el ‘Muñeco’ puede entrenar a todos sus jugadores.

Los jugadores de Ecuador ya están juntos. (Foto: @LaTri)

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no revelaron más detalles de por qué la demora de Realpe, solo trascendió que el equipo nacional ya está completo. La delegación trabajará en los siguientes días apuntando al partido contra Japón y a mejorar la cara tras lo que fue el duelo vs Corea del Sur.

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¿Cuándo y a qué hora juega Ecuador contra Japón?

El partido de Ecuador contra Japón se jugará el próximo jueves, 1 de octubre de 2026. El encuentro se disputará desde las 05H00 y forma parte del torneo amistoso “Copa Kirin”. Podría también ser el primer torneo que gane Gallardo con los colores de Ecuador.

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