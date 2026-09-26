Marcelo Gallardo ya tiene a su primer “sacrificado” en Ecuador para jugar ante Japón

Marcelo Gallardo le quitará la titularidad a este jugador de la Selección de Ecuador para el partido contra Japón.

La Selección de Ecuador se llevó un durísimo golpe en su primer amistoso ante Corea del Sur en esta fecha FIFA. El equipo nacional fue goleador 3 a 0 y para el partido contra Japón también se anuncian algunos cambios que tendrá el equipo tricolor.

El primer cambio que podría hacer Marcelo Gallardo, según diferentes medios de Ecuador, es que el DT rotaría en el arco. Hernán Galíndez fue expuesto, tras su mal partido ante Corea del Sur, y obtuvo el peor puntaje de acuerdo a diferentes portales especializados.

Por lo cual, ahora el ‘Muñeco’ le daría la oportunidad a Gonzalo Valle, que viene haciendo un gran rendimiento en esta temporada con Liga de Quito. Es más, se esperaba que sea titular en Ecuador, pero Galíndez anunció su regreso y Gallardo lo mantuvo en el puesto.

Ya después del partido ante Corea del Sur, Marcelo Gallardo había comentado que se venían varios cambios en la Selección de Ecuador. Por lo cual, Galíndez y otros jugadores podrían perder su puesto. El encuentro ante Corea del Sur dejó expuestos a varios titulares.

Centrados en lo que se viene 💪#SeleccionMayor 🇪🇨 pic.twitter.com/luOPvTE1T7 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 26, 2026

El partido contra Japón promete ser aún más exigente para la Selección de Ecuador, puesto que, los “nipones” son más fuertes que Corea del Sur y también son los locales en la “Copa Kirin”. El equipo nacional necesita una victoria o una presentación para cambiar las malas sensaciones.

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¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Japón?

La Selección de Ecuador jugará contra Japón el próximo jueves, 1 de octubre de 2026. El encuentro comenzará desde las 5H00 (EC). Es el primer partido de la Copa Kirin, un torneo amistoso en el que también están la selección de Nueva Zelanda y Panamá.

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