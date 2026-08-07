Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali, por la Liga BetPlay: a qué hora juega, dónde ver en vivo y los horarios por país

Deportivo Pasto recibe a Deportivo Cali el sábado, 8 de agosto a las 20:30 horas de Colombia, por Win Sports+. Los horarios país por país para verlo.

Deportivo Pasto recibe a Deportivo Cali en el Departamental Libertad de Pasto, por la Liga BetPlay 2026-II. El Volcánico llega 18° con 0 puntos en 3 partidos, mientras que el Azucarero marcha 10° con 3 unidades. En los últimos 5 enfrentamientos, Deportivo Cali ganó 3.

A qué hora juega Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 20:30 horas de Colombia. La transmisión va por Win Sports+, la señal que lleva todos los partidos de la Liga BetPlay.

Dónde ver en vivo: horarios por país

Colombia: 20:30 horas

20:30 horas Argentina: 22:30 horas

22:30 horas Bolivia: 21:30 horas

21:30 horas Brasil: 22:30 horas

22:30 horas Chile: 21:30 horas

21:30 horas Ecuador: 20:30 horas

20:30 horas Estados Unidos (Central): 20:30 horas

20:30 horas Estados Unidos (Este): 21:30 horas

21:30 horas Estados Unidos (Montaña): 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos (Pacífico): 18:30 horas

18:30 horas México: 19:30 horas

19:30 horas Paraguay: 22:30 horas

22:30 horas Perú: 20:30 horas

20:30 horas Uruguay: 22:30 horas

22:30 horas Venezuela: 21:30 horas

Cómo se juega la Liga BetPlay

La Liga BetPlay reparte su segundo semestre en una fase de todos contra todos de 19 fechas entre los 20 clubes del campeonato, donde cada equipo enfrenta una vez a cada rival. Los ocho mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales: se dividen en dos grupos de cuatro y juegan seis fechas de ida y vuelta. Los dos líderes de cada grupo se cruzan en una final a doble partido.