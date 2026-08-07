Deportes Tolima vs. Internacional de Bogotá, por la Liga BetPlay: a qué hora juega, dónde ver en vivo y los horarios por país

Deportes Tolima recibe a Internacional de Bogotá en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibague, por la Liga BetPlay 2026-II. El Vinotinto y Oro llega 6° con 6 puntos en 3 partidos, mientras que la visita marcha 11° con 3 unidades. En los últimos 5 enfrentamientos, Deportes Tolima ganó 4.
A qué hora juega Deportes Tolima vs. Internacional de Bogotá
El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 18:25 horas de Colombia. La transmisión va por Win Sports+, la señal que lleva todos los partidos de la Liga BetPlay.
Dónde ver en vivo: horarios por país
- Colombia: 18:25 horas
- Argentina: 20:25 horas
- Bolivia: 19:25 horas
- Brasil: 20:25 horas
- Chile: 19:25 horas
- Ecuador: 18:25 horas
- Estados Unidos (Central): 18:25 horas
- Estados Unidos (Este): 19:25 horas
- Estados Unidos (Montaña): 17:25 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 16:25 horas
- México: 17:25 horas
- Paraguay: 20:25 horas
- Perú: 18:25 horas
- Uruguay: 20:25 horas
- Venezuela: 19:25 horas
Cómo se juega la Liga BetPlay
La Liga BetPlay reparte su segundo semestre en una fase de todos contra todos de 19 fechas entre los 20 clubes del campeonato, donde cada equipo enfrenta una vez a cada rival. Los ocho mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales: se dividen en dos grupos de cuatro y juegan seis fechas de ida y vuelta. Los dos líderes de cada grupo se cruzan en una final a doble partido.
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