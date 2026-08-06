¡Última hora! Se supo la decisión final de Liga de Portoviejo tras el escándalo con Barcelona SC

El fútbol ecuatoriano se encuentra muy pendiente de lo que suceda con la gran polémica entre Liga de Portoviejo y Barcelona SC. El club amarillo puso a jugar a Erick Mendoza en los 8vos de final, pero antes ya había jugado con Delfín. Por lo cual, se cae en alineación indebida.

Ante todos los rumores sobre el futuro de Barcelona SC y de qué decisión tomaría Liga de Portoviejo, se pudo saber que el club manabita sí presentará el pedido para eliminar a los amarillos en el escritorio. La ‘Capira’ buscará su clasificación a los cuartos de final. “Por supuesto que vamos a presentar un reclamo de manera formal, a pesar de que la FEF debiera actuar de oficio”, dice la presidenta del club a El Universo.

No deja de ser un gigante escándalo en la historia de Barcelona SC y para un club de su gran dimensión que le sucedan este tipo de cosas. El equipo amarillo había ganado en la cancha y este torneo era la única “ventana” de ganar un campeonato en esta temporada.

Por otro lado, se había especulado con la posibilidad de que Liga de Portoviejo no presente el pedido para eliminar a Barcelona SC, pero no es esto cierto. La ‘Capira’ quiere avanzar en este torneo y tendrá que recurrir al reglamento para que así sea.

La Copa Ecuador es la gran deuda de Barcelona SC y lo seguirá siendo por este nuevo año. El club nunca la ha ganado y ahora con esta eliminación también protagoniza un nuevo escándalo como en los últimos años con eliminaciones contra equipos de ascenso.

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Barcelona SC se queda sin títulos en este 2026

Se espera que la FEF confirme la eliminación de Barcelona SC en los siguientes días y con esto también se dé por finalizada la temporada para los amarillos. Y es que aún tienen partidos por jugar, pero ahora mismo no les queda ningún campeonato por ganar.

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