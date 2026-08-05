Llevaba 32 años en ‘Caracol Radio’, le notificaron su despido y ordenaron su salida inmediata

¡Sorpresa total en la radio colombiana! Tras 32 años al aire, le notificaron su despido de Caracol Radio y ordenaron su salida inmediata. Entérate quién es.

Los medios deportivos están en una constante evolución y las salidas se han hecho presente. Ahora, fue el turno para un reconocido periodista deportivo que llevaba 32 años en ‘Caracol Radio’, y una de las grandes curiosidades de la noticia fue que casi ni tiempo le dieron para despedirse.

‘Caracol Radio’ no escatimó gastos y envió a más de 9 periodistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lastimosamente, la Selección Colombia solo llegó hasta los octavos de final, y muchos de ellos se tuvieron que devolver al país antes de los esperado.

Tras la eliminación de Colombia del Mundial, hubo un merecido periodo de descanso para el protagonista de esta historia. Luego regresó a la emisión del programa el ‘VBar’, pero el lunes 3 de agosto le notificaron que había sido despedido a pesar de llevar 32 años en ‘Caracol Radio’. Y esa no fue la única mala noticia que le dieron.

Llevaba 32 años, le notificaron su despido y ordenaron su salida inmediata

Periodistas de la emisora Caracol Radio en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @diegonoticia)

“Atentos. Me cuentan la extrañeza que ha causado en el edificio de Caracol Radio, Grupo Prisa, la intempestiva salida del periodista deportivo Diego Rueda tras más de 30 años de servicio a esa compañía. Si bien él ya goza de pensión, lo cual es causal justa de terminación del contrato, lo que cuestionan es la manera apresurada de notificarlo y ordenar de inmediato su salida, el mismo día de la notificación. La gratitud siempre será un buen gesto, tanto personal del trabajador con la compañía como de esta con quien le entregó tantos años de servicio leal, responsable y profesional”, reveló el también periodista Melquisedec Torres.

La primera publicación de Diego Rueda tras ser despedido de ‘Caracol Radio’

A pesar de que recibió una de esas noticias que uno jamas quisiera escuchar, la primera publicación de Diego Rueda en X tras ser despedido de ‘Caracol Radio’ fue una noticia deportiva: “El arquero alemán Marc-André ter Stegen jugará cedido en el Ajax por una temporada, según anunció el Barcelona. El equipo holandés también contrató a Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare, Daley Blind y Caio Henrique”.

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