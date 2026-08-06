Revelan quién alertó de la alineación indebida en Copa Ecuador de Barcelona y Erick Mendoza

Barcelona habría cometido alineación indebida con Erick Mendoza y revelan quién fue el que alertó a la prensa del error.

Barcelona está con serias chances de quedar eliminado de la Copa Ecuador por alineación indebida de Erick Mendoza. El departamento legal del club busca un argumento legal que impida esto, mientras tanto dan detalles de quién alertó del tema.

En Radio Caravana, el periodista Ramón Morales Verduga contó que Liga de Portoviejo no iba a jugar bajo protesta o avisar del tema antes del partido ya que sería “prevenir al rival”.

Así mismo, el mencionado comunicador señala que “fue un DT manabita quién alerta a la prensa de la inclusión indebida de Mendoza”. Esto descarta que la información habría sido filtrada desde adentro, los primeros nombres que sonaron en redes fueron Paúl Vélez y Javier Carvajal.

Liga de Portoviejo no se ha pronunciado pero en contactos con la prensa confirmaron que efectivamente “harán el reclamo formal este jueves ante la Comisión de Disciplina de la FEF”.

Barcelona SC podría apelar, si encuentra argumentos, pero la decisión final se conocerá este martes. Así mismo, apuntan a que Liga de Quito podría enfrentarse a la misma situación.

¿Qué dice el reglamento de la Copa Ecuador?

El reglamento sostiene que un jugador no puede disputar una misma fase con dos equipos distintos, el punto clave es que FEF en su reglamento considera los 16vos de final hasta las semfinales como una misma segunda fase.

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En resumen