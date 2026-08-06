La reacción de Lamine Yamal cuando en Colombia le dieron un regalo de 140.000 pesos

Conoce la reacción de Lamine Yamal tras recibir un regalo de 140.000 pesos colombianos que se volvió viral. ¡Video!

Un campeón de mundo no dudó y decidió escoger a Colombia como uno de los destinos para sus vacaciones. Lamine Yamal volvió a demostrar lo mucho que le gusta la cultura colombiana, estuvo en Cartagena y recibió un regalo de 140.000 pesos. ¿Cómo reaccionó?

Yamal empezó a hacerle ojitos a Colombia desde la celebración del título de la Eurocopa 2024. No dudó en bailar la famosa canción ‘El Ritmo que nos une’. Luego, el extremo español apareció con la camiseta número ‘7’ de Luis Díaz de la selección colombiana en su mismísima casa.

España le ganó a Argentina la final del Mundial 2026 y llegó la hora para que Lamine Yamal se diera un merecido descanso a pesar de que solo anotó un gol en la Copa Mundo. Posó con la bandera colombiana y empezó a disfrutar de Cartagena en 3, 2, 1…

Así reaccionó Lamine Yamal a un regalo de 140.000 pesos en Colombia

Lamine Yamal en Colombia. (Footo: / @GraficoFutbol)

Había que hacerlo sentir como en casa y lo entendió a la perfección. Yamal bajó de un yate en Cartagena con la camiseta de la Selección Colombia rodeado de escoltas y seguridad. Aun así, decidió recibir como regalo la camiseta del equipo Real Cartagena, que está avaluada en 140.000 pesos colombianos en la tienda oficial de ‘Dotta’. La reacción del jugador del FC Barcelona se hizo tan viral que llegó a más de 521.000 reproducciones. ¡Video!

Publicidad

Los títulos que tiene Lamine Yamal con tan solo 19 años

Tiene todo para ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Con tan solo 19 años, Lamine Yamal ya ha ganado ocho títulos:

Tres Ligas de España (2022-23, 2024-25 y 2025-26).

Dos Supercopas de España (2025 y 2026).

Una Copa del Rey (2024-25).

Eurocopa (2024).

Mundial (2026).

Encuesta¿De qué equipo era la camiseta que le dieron a Lamine Yamal? ¿De qué equipo era la camiseta que le dieron a Lamine Yamal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Lamine Yamal recibió la camiseta del Real Cartagena avaluada en 140.000 pesos .

recibió la camiseta del avaluada en . Con 19 años , Lamine Yamal suma ocho títulos , incluyendo el Mundial 2026 .

, suma , incluyendo el . El video de Lamine Yamal en Cartagena superó las 521.000 reproducciones en redes.