Liga de Portoviejo presentará sus papeles para eliminar a Barcelona SC y se sabe cuándo llegará la respuesta de FEF.

Barcelona SC está a solo días de caer eliminado de la Copa Ecuador, tras la alineación indebida de Erick Mendoza. Liga de Portoviejo sí presentará los papeles para sacar al ‘Ídolo’ en el escritorio y posteriormente ya sabe cuál será la primera respuesta de FEF.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol organiza la Copa Ecuador y ahora recibiría esta querella de ‘La Capira’. Por lo cual, la eliminación de los amarillos se conocerá de manera oficial el próximo martes, 11 de agosto de 2026, de acuerdo a Mr.OFFSIDER.

No hay chance alguna de que Barcelona SC se puede “librar” de esta eliminación. Debido a que, el club amarillo sí alineó mal a un jugador como Erick Mendoza y el reglamento es claro sobre las fases en las que deben jugar los futbolistas del torneo.

Por lo cual, no hay nada que ayude a Barcelona SC a evitar esta eliminación. El equipo amarillo ejemplifica con este momento lo mal que la está pasando en el fútbol ecuatoriano y como el “desgobierno” lo llevó a ser eliminado en el escritorio.

Barcelona SC ganó el partido en Copa Ecuador. (Foto: GettyImages)

Para muchos solo es cuestión de formalismos para que se concrete la eliminación del club. Ya a Barcelona SC en este semestre no le quedará nada por jugar, y aunque tenga partidos pendientes por disputar ya los amarillos no podrán ser campeones de nada.

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La polémica de Erick Mendoza en la Copa Ecuador

Erick Mendoza es uno de los jugadores más importantes de Barcelona SC en este momento, sin embargo, el delantero ecuatoriano había jugado en los 16avos de la Copa Ecuador con Delfín. Al ya tener un partido previo con un club, no podía jugar con otro, por lo cual, es motivo suficiente para eliminar a los amarillos.

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