Fortaleza CEIF vs. Cúcuta Deportivo, por la Liga BetPlay: a qué hora juega, dónde ver en vivo y los horarios por país

Fortaleza CEIF recibe a Cúcuta Deportivo el sábado, 8 de agosto a las 16:20 horas de Colombia, por Win Sports+. Los horarios país por país para verlo.

Fortaleza CEIF recibe a Cúcuta Deportivo en el Metropolitano de Techo de Bogota, por la Liga BetPlay 2026-II. El equipo local llega 12° con 2 puntos en 3 partidos, mientras que el Motilón marcha 16° con 1 unidad. En los últimos 5 enfrentamientos, Cúcuta Deportivo ganó 2.

A qué hora juega Fortaleza CEIF vs. Cúcuta Deportivo

El partido se juega el sábado 8 de agosto a las 16:20 horas de Colombia. La transmisión va por Win Sports+, la señal que lleva todos los partidos de la Liga BetPlay.

Dónde ver en vivo: horarios por país

Colombia: 16:20 horas

16:20 horas Argentina: 18:20 horas

18:20 horas Bolivia: 17:20 horas

17:20 horas Brasil: 18:20 horas

18:20 horas Chile: 17:20 horas

17:20 horas Ecuador: 16:20 horas

16:20 horas Estados Unidos (Central): 16:20 horas

16:20 horas Estados Unidos (Este): 17:20 horas

17:20 horas Estados Unidos (Montaña): 15:20 horas

15:20 horas Estados Unidos (Pacífico): 14:20 horas

14:20 horas México: 15:20 horas

15:20 horas Paraguay: 18:20 horas

18:20 horas Perú: 16:20 horas

16:20 horas Uruguay: 18:20 horas

18:20 horas Venezuela: 17:20 horas

Cómo se juega la Liga BetPlay

La Liga BetPlay reparte su segundo semestre en una fase de todos contra todos de 19 fechas entre los 20 clubes del campeonato, donde cada equipo enfrenta una vez a cada rival. Los ocho mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales: se dividen en dos grupos de cuatro y juegan seis fechas de ida y vuelta. Los dos líderes de cada grupo se cruzan en una final a doble partido.