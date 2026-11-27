El defensor del Arsenal está en la mira de diferentes clubes. Viene de ganar la Premier y de elegir a España como su selección.

Cristhian Mosquera se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol español. El futbolista que también tiene pasaporte colombiano vive en el Arsenal una temporada donde intenta asentarse tras ganar la última edición de la Premier League. Su nombre pensando en los próximos mercados de fichajes aparece en la carpeta de clubes de la talla de Barcelona. No se espera ni mucho menos que se le deje salir del Emirates.

El periodista turco, Ekrem Konur, señala que al Mosquito le interesan clubes de la talla de Inter de Milán, Barcelona y Fenerbahçe. Tras comenzar la temporada como un titular indiscutible ha venido perdiendo peso, algo que ha generado interés en diferentes secretarías deportivas que ya piensan en la segunda parte de la temporada.

Una lesión en el muslo cambió la temporada del futbolista. Cristhian Mosquera padeció esta dolencia después de la segunda jornada de la Premier League. Desde entonces, su situación bajo el mando de Mikel Arteta no ha sido la misma. El periodista turco deja en claro que se está monitorizando su situación en varios clubes a la espera de saber si Arsenal pudiese o no abrir la puerta en pleno inicio del 2027. No será una operación sencilla.

Barcelona es seguramente de los clubes mencionados quien más urgencia tiene de incorporar a un jugador de las características del colombo-español. El equipo de Hansi Flick ha sufrido en prácticamente todas las jornadas de la temporada en una última línea que desde la salida de Íñigo Martínez no da las garantías de otros tiempos. El tema pasa por entender que los blaugranas necesitan la venta de un jugador para liberar fichas federativas de cara a nuevos fichajes.

Mosquera gusta en Barcelona por su polivalencia: GETTY

2026 ha sido un año clave en la consagración de la carrera de Cristhian Mosquera. Al dejar Valencia por Arsenal pudo terminar con la sequía de más de 20 años de los gunners en la Premier League. También tomó decisiones de peso alrededor de su futuro como fue decantarse por la selección española en lugar de Colombia. Ya se le pone como uno de los grandes nombres para los próximos mercados de fichajes e incluso en la órbita de un Barcelona que necesita de manera desesperada la llegada del nuevo defensor.

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Por esto Mosquera eligió España sobre Colombia

“Al final son decisiones personales. Solamente las conoce él. Siempre hay ese cariño con Colombia. Pero ha tenido un proceso desde los catorce años con España. Hay mucha vida y muchas fases superadas. España es su país de nacimiento. Quien lo quiera entender lo va a entender”, destacaba meses atrás su padre Christopher Mosquera en charla con MARCA.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol y como hemos contado en BOLAVIP, no se hicieron seguramente todos los esfuerzos necesarios para retener al jugador. El entorno y representantes del futbolista reconocieron a esta casa que hasta finales del año 2024 no tenían ningún tipo de noticias por parte del FPC. Su padre entiende que todo siguió el devenir lógico de los acontecimientos: “Estamos agradecidos de la gente que ha confiado en él. La selección española siempre ha confiado en él. Todo tiene su tiempo. Es la primera vez y tiene que ser proceso”.

Datos claves

Barcelona , Inter de Milán y Fenerbahçe siguen al defensor del Arsenal Cristhian Mosquera , según Ekrem Konur .

, y siguen al defensor del , según . Cristhian Mosquera perdió protagonismo en el Arsenal de Mikel Arteta tras lesionarse el muslo en la segunda jornada.

perdió protagonismo en el de tras lesionarse el muslo en la segunda jornada. Mosquera eligió representar a España sobre Colombia tras jugar desde los 14 años en categorías inferiores españolas.