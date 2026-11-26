La Selección de Ecuador pudo haber tenido a una de sus figuras en el FC Barcelona por pedido de Pep Guardiola.

La Selección de Ecuador tiene a varios jugadores que tuvieron opciones de ir a gigantes de Europa. Entre ellos el ‘Chucho’ Benítez, el fallecido delantero ecuatoriano pudo haber ido al FC Barcelona.

Fabiano Benítez, hijo del ‘Chucho’, contó en charlas con El Futbolero, que el FC Barcelona ofertó por él antes de que vaya a Qatar, tengo entendido que por su no llegada es que ficharon a Aléxis Sánchez.

Esto significa que fue Pep Guardiola quién validó la llegada del extremo y delantero ecuatoriano, finalmente no se concretó y el delantero se fue al Jaish SC de Qatar.

Además, el hijo del ex América contó que también hubo ofertas de España, Italia e Inglaterra, según le comentó la madre del ‘Chucho’ a Fabiano. Christian Benítez ya tenía experiencia en Europa tras haber pasado por el Birmingham.

Los títulos en la carrera de Christian Benítez

Christian “Chucho” Benítez ganó 4 títulos colectivos oficiales en su carrera (dos campeonatos nacionales en Ecuador y dos torneos de Liga MX en México). En El Nacional fue bicampeón, y en México ganó con Santos Laguna y el América.

Christian Benítez – Selección de Ecuador. Foto: Getty.