Uno de los más grandes de Colombia podría ser dirigido por Juan Carlos Osorio, en algún momento, tras su confesión.

Juan Carlos Osorio es uno de los técnicos que más suenan para el fútbol colombiano en los últimos años. El entrenador ha pasado por diferentes campeonatos y distintos equipos y ahora respondió a la pregunta de si quiere dirigir un grande en Colombia o no.

A Osorio le consultaron si él estaría interesado en dirigir a Junior en algún momento de su vida. El ex DT de México confesó que él ve al ‘Tiburón’ como un equipo más neutral y que por eso se haría más fácil su llegada a este club si es que lo llamaran.

“Sí señor, me parece que es un proyectazo. Y me parece que en Colombia, cuando uno se decide por trabajar en un equipo profesional de esa ciudad, es difícil llegar al rival de patio. Yo fui de Nacional, entonces es difícil llegar al Medellín. Yo fui de Millonarios, es difícil llegar a Santa Fe. Yo fui de América muy difícil llegar a Cali. Pero Junior, Junior es neutral para todos“, comentó Osorio en Dímelo King.

Incluso Osorio comentó que tiene muchas coincidencias con Junior: “Nos identificamos que allá tiene que ser una propuesta ofensiva, de salir a buscar todos los partidos. La afición del Caribe sienten el juego de esa manera”, sentenció Osorio.

🚨🦈 Juan Carlos Osorio cuando le preguntaron si le gustaría dirigir al #Junior:



🗣️ “Sí señor, me parece un proyectazo. Junior es neutral para todos y nos identificamos allá en que la propuesta debe ser ofensiva”



🎙️ Dimelo King pic.twitter.com/08UBe30Hxu — Diegol (@diegoooool__) November 18, 2026

Este anuncio de Osorio llega en la misma semana en la que se confirmó que Junior busca nuevo DT para 2027, aunque todo estaría acordado con Jorge Bava el entrenador uruguayo todavía no es presentado. En las siguientes semanas se revelará el nuevo DT para el club.

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El último equipo que dirigió Juan Carlos Osorio

El último equipo que estuvo dirigiendo Juan Carlos Osorio fue el Remo de Brasil, donde los resultados dejaron de acompañarlo y por ende se tuvo que marchar. Desde entonces está libre y no ha dejado de sonar para diferentes grandes cuando se dieron cambios de entrenadores.

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En síntesis: