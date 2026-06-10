Calendario del Mundial 2026: para imprimir y en PDF el fixture de la Copa del Mundo

Así puedes imprimir y descargar en PDF el calendario del Mundial 2026 con sedes, estadios y horarios.

Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026, el más grande de la historia. Con 3 sedes y 48 selecciones buscando al nuevo campeón del mundo, muchos aficionados buscan el calendario oficial de la Copa del Mundo con el fixture completo.

Los hinchas ahora pueden consultar el calendario oficial del Mundial 2026 en cuestión de segundos en diferentes aplicaciones y también la FIFA habilito su descarga gratuita, para saber días, horarios y sedes de los encuentros de esta Copa del Mundo.

La nueva edición del Mundial 2026 se juega en 3 sedes, por lo cual, son 16 ciudades, con diferentes estadios y diferentes partidos para esta Copa del Mundo. Son 104 partidos los que se verán hasta la final cuando se decida al nuevo campeón en el MetLife Stadium.

Por días también será el Mundial más largo de la historia, puesto que, no solo durará 1 mes, como habitualmente venía pasando, sino que esta Copa del Mundo comienza el 11 de junio y terminará el próximo 18 de julio con el último encuentro.

El calendario del Mundial 2026

El calendario del Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo descargar en PDF e imprimir el calendario oficial del Mundial 2026?

Todos los aficionados que quieran el calendario oficial del Mundial 2026 lo pueden descargar en el sitio oficial de la FIFA.

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El cuadro final del Mundial 2026 desde los 16avos de final

Una vez que terminen los grupos del Mundial 2026, se jugará también desde los 16avos en adelante la Copa del Mundo. Así quedó sorteado también este cuadro para el torneo:

El cuadro final del Mundial 2026. (Foto: FIFA)