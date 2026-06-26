Mientras Sebastián Beccacece gana 2.4 millones en Ecuador, el salario de Julian Nagelsmann en Alemania

Conoce la enorme diferencia salarial entre los 2.4 millones de Beccacece en Ecuador y lo que gana Julian Nagelsmann como DT de Alemania hoy.

De un partido a otro pasó de que su familia tuviera problemas con los hinchas a ser uno de los principales artífices de la épica hazaña. Sebastián Beccacece lideró la clasificación de Ecuador a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer a Alemania, así que hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que gana Julian Nagelsmann.

La diferencia es grande… Nagelsmann llegó a la dirección técnica de Alemania en septiembre de 2023 y fue tal la confianza que recibió que el 24 de enero de 2025 renovó hasta la Eurocopa del 2028. Es el segundo entrenador mejor pagado del Mundial 2026.

Sebastián Beccacece asumió como entrenador de Ecuador el 5 de agosto de 2024 y lideró un equipo que terminó clasificando al Mundial en la segunda posición de las Elminatorias Sudamericanas a pesar de que empezó con tres puntos. Esto debido a la mala inclusión de Byron Castillo. El DT argentino no gana tanto como Julian Nagelsmann, pero tampoco le va nada mal.

La abismal diferencia de salarios entre Sebastián Beccacece y Julian Nagelsmann

Sebastián Beccacece y Julian Nagelsmann. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de 5.6 millones de dólares. Mientras que el portal del canal ‘Ecuavisa’ le reporta un salario a Sebastián Beccacece de 2.4 millones al año en la Selección de Ecuador, ‘Sporting News’ publicó que Nagelsmann gana ocho millones de dólares anuales como técnico de Alemania.

¿Quién es el entrenador mejor pagado del Mundial 2026?

Es de una selección sudamericana… ¡Oh, oh! El entrenador mejor pagado del Mundial 2026 es Carlo Ancelotti. ¿Cuánto gana como DT de Brasil? Mientras el portal ‘Sporting News’ le reporta un salario de 10 millones de dólares al año, ‘Celebrity Networth’ eleva la cifra a 11.3 millones.

Publicidad

Encuesta¿Hasta cuándo tiene contrato Julian Nagelsmann en Alemania? ¿Hasta cuándo tiene contrato Julian Nagelsmann en Alemania? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave