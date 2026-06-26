Con un radical cambio: Colombia definió su once para jugar contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

La Selección de Colombia se juega el liderato de su grupo contra Portugal por el cierre de la fase de grupos del Mundial.

La Selección de Colombia se juega la clasificación como el primero de su grupo en el Mundial este sábado contra Portugal. Ahora trasciende que Néstor Lorenzo haría un contundente cambio para enfrentar a Cristiano Ronaldo.

Fue de los más criticados en los dos partidos y aún no ha marcado por lo que Luis Suárez dejará su rol titular para John Córdoba. El delantero del Krasnodar tendrá su chance de titular contra los europeos.

El empate les basta para ser primeros del grupo, y en caso de derrota Colombia clasificará a los 16vos de final pero como segundo de grupo, enfrentándose con rivales más difíciles.

El resto de jugadores del once titular sería el mismo, Johan Mojica y Gustavo Puerta seguirán como estelares pese a que contra el RD Congo se vieron algo inconexos.

El posible once de la Selección Colombia vs. Portugal

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba, Luis Díaz, serían los elegidos de Néstor Lorenzo para el partido del sábado.

John Córdoba aún no debuta en la Selección de Colombia en este Mundial.

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En resumen