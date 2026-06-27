¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde contra Portugal en el Mundial 2026?

Este es el panorama para la Selección Colombia si gana pierde o empata en el partido ante Portugal en el Mundial 2026.

Se define todo en el grupo K entre la Selección Colombia y la Selección de Portugal en el Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llega con un gran nivel arriba después de vencer en sus dos primeros partidos y tiene grandes chances de ser puntero de grupo.

¿Qué pasa si Colombia gana contra Portugal?

Si la Selección Colombia consigue su victoria contra Portugal logrará un pleno de puntos en el grupo K y será puntero absoluto con 9 unidades. Además, ‘La Sele’ también enfrentaría a uno de los mejores terceros en los 16avos, de momento, ese rival sería Croacia.

¿Qué pasa si Colombia empata contra Portugal?

El empate es otro resultado que le sirve mucho a la Selección Colombia, debido a que, en caso de conseguir 1 punto seguirá siendo puntero en su zona y finalmente también se mediría a un tercero en los 16avos del Mundial 2026, que sería Croacia.

Colombia viene puntera en su grupo. (Foto: GettyImages)

¿Qué pasa si Colombia pierde ante Portugal?

Una derrota cambiaría todo para la Selección Colombia en este Mundial 2026. Si pierde contra Portugal termina segundo en su grupo y eso lo manda a jugar con el segundo del grupo L en los 16avos, que en este caso sería el equipo de Ghana, que actualmente se ubica en esta posición.

La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Así está la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026 antes de la tercera fecha del grupo:

País PJ V E D GF GC DG Pts Colombia 2 2 0 0 4 1 3 6 Portugal 2 1 0 1 6 1 5 4 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 Uzbekistán 2 0 0 2 1 -8 -7 0

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