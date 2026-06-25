Joshua Kimmich revela el verdadero motivo por el cual Ecuador venció a Alemania

Kimmich reveló el verdadero motivo por el cuál Ecuador fue muy superior a Alemania en el Mundial 2026.

El referente de la Selección Alemania rompió el silencio y después de la histórica derrota que sufrió Alemania en el Mundial 2026, salió a dar la cara y comentó el verdadero motivo por el cual, ‘La Tri’ terminó ganando el partido y sorprendió a todos los hinchas.

En zona mixta Joshua Kimmich comentó que la diferencia entre Ecuador y Alemania estuvo en que ‘La Tri’ quiso ganar más el partido. El equipo de Beccacece se lo jugaba todo en este partido y se notó desde el comienzo aunque recibieron un gol al minuto 1′.

“El ambiente fue increíble, estaba lleno de ecuatorianos y se sentía. Sobre el partido, la diferencia fue que ellos quisieron ganarlo mucho más que nosotros y se notó. Realmente lo merecieron“, comentó el capitán alemán y también el jugador de Bayern Múnich.

Este motivo también de coincidencia para Undav, que también comentó que Ecuador mereció más este partido. Sin embargo, esto no terminó de gustar al entrenador alemán, Julian Nagelsmann.

Kimmich fue titular en Alemania ante Ecuador. (Foto: GettyImages)

En rueda de prensa, Julian Nagelsmann también cuestionó que Ecuador haya querido más el partido que la Selección de Alemania: “Que perdimos porque Ecuador lo quiso más que nosotros, eso es una tontería”, comentó el entrenador en rueda de prensa.

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Los posibles rivales de Ecuador en los 16avos del Mundial 2026

Tras ser uno de los mejores terceros, así están los cálculos para definir los rivales de Ecuador en los 16avos de la Copa del Mundo:

76% México

13% 1º L (Inglaterra, Croacia o Ghana)

8% Suiza

3% 1º K (Portugal o Colombia)

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En síntesis:

Joshua Kimmich afirmó que la diferencia clave fue que Ecuador “quiso ganar mucho más” el partido que el combinado alemán.

afirmó que la diferencia clave fue que Ecuador “quiso ganar mucho más” el partido que el combinado alemán. El director técnico Julian Nagelsmann contradijo a su capitán en rueda de prensa, calificando como “una tontería” el argumento de que perdieron por falta de ganas.

contradijo a su capitán en rueda de prensa, calificando como “una tontería” el argumento de que perdieron por falta de ganas. Tras avanzar como uno de los mejores terceros, los cálculos estadísticos posicionan a México con un 76% de probabilidades de ser el rival de Ecuador en los 16avos de final.