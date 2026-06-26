Los 3 grandes clubes de Europa que buscan a Richard Ríos en pleno Mundial 2026

Desde Italia aseguraron que Napoli, AC Milan, Atlético Madrid y otro de la Premier League estarían tras los pasos del talentoso volante de la Selección Colombia.

Pese a que ha disputado escasos minutos en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, Richard Ríos ha comenzado a despertar el interés de varios clubes grandes de Europa. El mediocampista antioqueño, que actualmente milita en el Benfica, figura podría remecer el mercado de fichajes.

El conjunto portugués vive días de fuertes cambios tras la salida de José Mourinho, y ahora podría afrontar la partida del volante colombiano, si es que uno de los clubes que lo busca acelera las gestiones por el antioqueño.

Richard Ríos podría dejar Benfica si un club interesado acelera por su pase (Getty Images).

La información fue revelada por el periodista italiano Gianluigi Longari, de Sportitalia, quien aseguró que el Napoli sigue de cerca la situación del futbolista. Además, explicó que otros tres clubes también lo buscan.

“Richard Ríos no está seguro de su permanencia en el Benfica. El colombiano gusta a varios equipos, que han realizado sondeos explorativos. En Italia, además del Napoli, se ha informado al AC Milan. También gusta al Atlético de Madrid y al Bournemouth”, escribió Longari en su cuenta de X.

De esta manera, Napoli, AC Milan, Atlético de Madrid y Bournemouth aparecen como los principales candidatos para intentar fichar al colombiano en este mercado de verano, aunque por ahora ninguno ha presentado una oferta formal.

Publicidad

El contrato de Richard Ríos

Ríos tiene contrato con Benfica hasta mediados de 2030, por lo que cualquier operación dependerá de una negociación entre clubes. Su cláusula de rescisión está fijada en 100 millones de euros, aunque todo indica que una transferencia podría cerrarse por una cifra considerablemente menor.

De hecho, el portal especializado Transfermarkt valora actualmente al volante colombiano en 25 millones de euros, un monto que lo convierte en una alternativa atractiva para varios equipos del fútbol europeo que buscan reforzar su mediocampo.

🚨 Richard Rios non è certo della permanenza al Benfica. Il colombiano piace a diverse squadre, che hanno effettuato dei sondaggi esplorativi. In Italia oltre al Napoli, si è informato il Milan.

Piace anche ad Atletico Madrid e Bournemouth. pic.twitter.com/fQOuVMO7nH — Gianluigi Longari (@Glongari) June 24, 2026

Publicidad

En resumen…