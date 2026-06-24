Millonarios se movió en el Mundial y ya tendría a sus dos nuevos arqueros

Millonarios parece haber cerrado a sus dos nuevos arqueros, una de las prioridades del club para el segundo semestre.

Millonarios tenía como prioridad la búsqueda de dos arqueros, y es que Diego Novoa y Guillermo De Amores no entran en planes, sin embargo poco a poco se iban cayendo las opciones. En pleno Mundial dan a conocer que parece que Millonarios ya encontró a su nuevo titular y suplente.

La prioridad sigue siendo Tomás Marchiori, pero su futuro está vinculado a si Vélez conserva o vende a Álvaro Montero, si el argentino se muestra improbable, la prioridad sería Javier Burrai, portero del Sarmiento de su natal Argentina según información de Guillermo Arango.

El arquero, de los destacados de la fase regular de la liga pasada, también estaría en planes de Emelec de Ecuador. La oferta de Millonarios sería superior en lo económico.

Javier Burrai llegó incluso a ser arquero de la Selección de Ecuador, por su parte para el rol de portero suplente el elegido sería Joan Parra de Once Caldas, con el que vienen negociando hace semanas.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

Javier Burrai se nacionalizó Ecuatoriano en el 2024.

Publicidad

En resumen