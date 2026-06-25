Así quedó la tabla de mejores terceros tras el cierre del grupo E

Se acabó la fase de grupos para Ecuador, Alemania, Curazao y Costa de Marfil, y hay cambios en la tabla de mejores terceros.

Se cerró el grupo E del Mundial tras los partidos entre Ecuador vs. Alemania y Costa de Marfil contra Curazao. Este grupo tenía a la ‘Tri’ pendiente también de la tabla de los mejores terceros, y hay novedades en cómo quedó a falta de varios grupos.

La camada de Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho y el resto de cracks remontaron contra Alemania y clasificaron primeros en el mejor tercero y ya clasificados.

La posibilidad de clasificación de la Selección de Ecuador no utópica pero si se con el empate pero si se educe a menos del 2%, pero ahora con goles de Plata y Angulo están en la siguiente ronda.

De esta tabla, por ahora solo Bosnia y Ecuador tienen asegurada su participación en la siguiente ronda tras haber sumado 4 puntos en tres partidos. Cabo Verde podría ser la sorpresa si le gana a Arabia y en su debut avanzar la primera ronda.

Alemania enfrentó a Ecuador en el cierre del grupo E.

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Curazao se fue de su primer Mundial tras perder con Costa de Marfil.

Los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 hasta el momento:

Ocupando cada casillero tal como indica el reglamento de la Copa Mundial de la FIFA para esta edición 2026, así están hoy los enfrentamientos restando una fecha:

Sudáfrica vs. Canadá (programado) Alemania vs. Paraguay Brasil vs. Japón Países Bajos vs. Marruecos Francia vs. Suecia Costa de Marfil vs. Noruega México vs. Escocia Inglaterra vs. Ecuador Egipto vs. Corea del Sur Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina España vs. Austria Suiza vs. Argelia Australia vs. Irán Argentina vs. Uruguay Portugal vs. Ghana Colombia vs. Croacia