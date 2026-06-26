¿Insultó a Marcelo Bielsa? Así reaccionó Federico Valverde tras ser reemplazado en Uruguay vs. España en el Mundial 2026

Federico Valverde fue sustituido en el segundo del duelo entre Uruguay vs. España. Sus gestos llamaron poderosamente la atención ante la decisión de Marcelo Bielsa.

Uruguay se complicó la vida en el Mundial 2026 en el encuentro frente a España. Con la posibilidad latente de quedar eliminados en fase de grupos durante el juego, el equipo charrúa no pudo reaccionar a tiempo. Dicho esto, uno de los momentos más llamativos del duelo tuvo que ver con la salida de Federico Valverde durante el segundo tiempo, sobre todo si lo enfocamos con el técnico.

¿Será que Federico Valverde insultó a Marcelo Bielsa por ser cambiado del partido entre Uruguay vs. España? A través de la transmisión oficial y de distintas repeticiones de la acción mencionada, se pudo apreciar cómo el volante charrúa se retiró del campo de juego con un rostro de mucho malestar, además de que al llegar al banco de los suplentes se puso la camiseta en la cara para taparse.

LA FRUSTRACIÓN DE PAJARITO



Fede Valverde salió molesto en la derrota parcial de Uruguay ante España.



El mediocampista de la Celeste fue reemplazado por Viñas a los 56'.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4NgE4WuDq9 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Asimismo, es importante resaltar y tener en cuenta que Federico Valverde no tuvo ningún gesto de amabilidad ni tampoco saludó a Marcelo Bielsa, quien fiel su estilo se encontraba sentaba en un cooler al borde del área técnica. Es así que el Estadio Guadalajara fue testigo de un episodio que es tendencia en estos momentos y que seguramente seguirá generando debate más adelante.

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026

Uruguay perdió 1-0 frente a España el día de hoy en el marco de la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. El Estadio Guadalajara fue testigo de una de las peores presentaciones del equipo charrúa a lo largo de su historia futbolística que deriva en la eliminación temprana del campeonato. Con tan solo 2 puntos logrados de 9 posibles y sin conocer el triunfo, ahora le dicen adiós al torneo.

Los liderados técnicamente por Marcelo Bielsa no pudieron cumplir con las expectativas que tenía en la previa del Mundial 2026 y hoy se despiden sin pena ni gloria. España y Cabo Verde son quienes avanzan a los dieciseisavos de final en un Grupo H que no tendrá mejor tercerp por los puntos conseguidos. Es así que se terminó el proceso de un estratega argentino que en el último tiempo fue duramente cuestionado y del que se hablaba más fuera que dentro del campo.

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