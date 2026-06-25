Después de perder Julian Nagelsmann, DT de Alemania, le puso este apodo a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador logró una histórica victoria y el DT de Alemania también le puso este apodo.

Alemania se vio superada por un Ecuador que salió a jugarse el todo por el todo en el último partido del grupo E en el Mundial 2026. Aunque los germanos no perdían ningún lugar y eran punteros del torneo salieron a jugar con su mejor 11 y esa alineación fue superada por el equipo de Beccacece.

Ante esta histórica victoria, el DT de Alemania, Julian Nagelsmann también dejó un contundente mensaje y apodo nuevo para ‘La Tri’ como el “mejor equipo”. El entrenador no dudó tampoco en felicitar a Ecuador tras este histórico triunfo en una Copa del Mundo.

“Sí, lo creo (que Ecuador mereció el resultado). Mostraron más intensidad, más convicción y aprovecharon sus oportunidades cuando importaba. A veces hay que dar crédito al mejor equipo, y hoy ese fue Ecuador. Si esta victoria se convierte en un momento histórico para ellos, entonces felicitaciones, se lo ganaron.”

Además Nagelsmann también dedicó palabras para Moisés Caicedo que hizo un partidazo en la mitad de la cancha: “Fue excepcional. Cada vez que intentamos construir un ataque, ahí estaba él. Ganó duelos, recuperó balones sueltos, rompió nuestro ritmo y siguió impulsando a Ecuador hacia adelante. Honestamente, parecía que estaba en todas partes del campo. Nunca encontramos una forma de lidiar con él”, agregó el entrenador.

Es la victoria más importante en la historia de los mundiales para la Selección de Ecuador por varios motivos, por ejemplo, es la primera vez que le gana a un campeón del mundo, es su primera victoria ante Alemania, es la cuarta selección latinoamericana en ganarle en Mundiales tras el México, Brasil y Argentina.

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¿Cuándo jugaría Ecuador en los 16avos del Mundial 2026 y contra quién?

La Selección de Ecuador volvería a jugar el próximo miércoles, 1 de julio de 2026. Ese encuentro sería por los 16avos del torneo y también, de momento, sería contra Inglaterra en un histórico partido para el equipo nacional con sed de revancha después de aquel histórico partido en 2006.

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