Los tres nombres que podrían ser cambiados en Colombia contra Portugal de Cristiano Ronaldo

La Selección de Colombia podría tener cambios para la fecha de cierre contra Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026.

La Selección Colombia sufrió de más pero ganó al RD Congo y está en 16vos del Mundial 2026, ahora queda pendiente ver si clasifica primero o segundo, dependiendo de cómo salga contra Portugal. Hay tres jugadores que desentonaron y piden que sean ausencias contra Cristiano Ronaldo y el resto de portugueses.

Por segundo encuentro consecutivo, Luis Suárez se mostró algo intrascendente como delantero y los hinchas y medios sugieren la titularidad de John Córdoba. En el medio campo, Gustavo Puerta fue de más a menos y hay la duda de sobre si no convendría la inclusión de Richard Ríos.

Finalmente, James Rodríguez volvió a demostrar su calidad técnica como organizador, sin embargo contra rivales que obligan a correr y presionar, se lo vio distante en el físico.

En este puesto, los hinchas piden que Juan Fernando Quintero sea el enganche titular, sin embargo el jugador de River Plate también genera dudas en lo físico sobre si podrá aguantar 90 minutos.

El empate le basta a Colombia para mantenerse como primero en la tabla del grupo K, Portugal necesita ganar para tomarse el primer puesto debido a que abrió su Mundial con un empate.

¿Cuándo juega la Selección de Colombia vs. Portugal?

El compromiso de la Selección Colombia vs. Portugal se llevará a cabo este sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. (hora CO, ECU, PE), en el Estadio Akron de Guadalajara, México.

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Portugal se recuperó en el Mundial con goleada vs. Uzbekistán. Foto: Getty.

En resumen