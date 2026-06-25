Las llaves de 16avos de final del Mundial 2026 EN VIVO: posibles cruces y mejores terceros

Con la pronta y emocionante resolución de la fecha 3 del Mundial 2026, veamos a detalle cómo se van armando las llaves de 16vos de final.

Se viene disputando la fecha 3 del Mundial 2026 y realmente los partidos están de candela. Con la emoción a flor de piel por conocer a los clasificados a los dieciseisavos de final de acuerdo a las posiciones ocupadas en cada uno de los grupos, además de las selecciones que van siendo eliminadas en el camino, a continuación descubre cómo van quedando todos los cruces del campeonato.

El día de hoy se tuvo la clasificación de Costa de Marfil tras vencer 2-0 a Curazao y al mismo tiempo vimos cómo Ecuador consiguió, quizá, el triunfo más importante a lo largo de su historia al imponerse 2-1 frente a la poderosa Alemania. El equipo sudamericano inscribió su nombre en la siguiente instancia como el mejor tercero del Mundial 2026 ya que sumó 4 unidades en el Grupo E.

Fuente: Copa Mundial FIFA.

Si bien todavía faltan varios partidos por jugarse a lo largo del día de hoy hasta el próximo sábado 27 de junio, fecha en donde por cierto termina la fase de grupos del Mundial 2026, en estos momentos hay posibles cruces que ya están dando qué hablar por lo que representarían dicho enfrentamientos. Con los primeros, segundos y mejores terceros de cada zona, veamos todos los detalles.

Así van quedando todas las llaves de 16avos de final del Mundial 2026

Llave 1 (W-32-1): Alemania (E1) vs. Paraguay (D3) | Lun 29 de Jun, 21:30

Llave 3 (W-32-3): Sudáfrica vs. Canadá | Dom 28 de Jun, 20:00

Llave 2 (W-32-2): Francia (I1) vs. Suecia (F3) | Mar 30 de Jun, 22:00

Llave 5 (W-32-5): Portugal (K2) vs. Ghana (L2) | Vie 3 de Jul, 00:00

Llave 4 (W-32-4): Países Bajos (F1) vs. Marruecos (C2) | Mar 30 de Jun, 02:00

Llave 6 (W-32-6): España (H1) vs. Austria (J2) | Jue 2 de Jul, 20:00

Llave 7 (W-32-7): Estados Unidos (D1) vs. Bosnia-Herzegovina (B3) | Jue 2 de Jul, 01:00

Llave 8 (W-32-8): Egipto (G1) vs. Corea del Sur (A3) | Mié 1 de Jul, 21:00

Fuente: BBC.

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Lista de los mejores terceros del Mundial 2026

# Equipo Puntos 1 Ecuador 4 2 Bosnia y Herzegovina 4 3 Suecia 3 4 Croacia 3 5 Corea del Sur 3 6 Argelia 3 7 Paraguay 3 8 Escocia 3 9 Cabo Verde 2 10 Bélgica 2 11 RD Congo 1 12 Senegal 0

DATOS CLAVES