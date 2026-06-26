Bombazo: El referente que ‘renunció’ a ser titular en la Selección tras el Ecuador vs. Alemania

Uno de los jugadores de la Selección de Ecuador le pidió a Sebastián Beccacece que considere quitarle la titularidad en el Mundial.

Luego de la victoria y clasificación de la Selección de Ecuador contra Alemania, empiezan a salir informaciones sobre cómo vivió el plantel el triunfo, uno de los jugadores se sinceró con Sebastián Beccacece y puso su titularidad a disposición del entrenador.

Según el portal Mr. Offsider, Enner Valencia había tenido una conversación con el entrenador Sebastián Beccacece y habría puesto su titularidad a decisión del DT. El delantero entiende que no atraviesa un buen momento y no tendría problemas en ir al banquillo.

Enner Valencia ya habría cedido sin inconveniente la capitanía de la Selección de Ecuador, así mismo le contó al plantel que no tendría problema en ir de suplente en próximos encuentros.

Autor de 6 goles en 2 Mundiales, en este 2026 Enner Valencia no ha podido marcar ni un tanto, así mismo falló varias ocasiones en el partido contra Curazao y Costa de Marfil.

Uno de los cambios efectivos que tuvo la Selección de Ecuador contra Alemania fue justamente la alineación de Kevin Rodríguez en la delantera. Jordy Caicedo también ya tuvo minutos en este Mundial.

Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026:

La próxima ronda contará con 32 participantes, por lo que únicamente 16 equipos de los que comenzaron el torneo quedarán eliminados en primera instancia. Todos los primeros, todos los segundos y los ocho mejores terceros seguirán en carrera y avanzarán a dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo.

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