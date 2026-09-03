El anuncio que hizo James Rodríguez tras quedarse sin equipo en las 5 grandes ligas de Europa

¿Se acerca el retiro? El anuncio de James Rodríguez tras seguir sin equipo luego del cierre de pases en las 5 grandes ligas de Europa.

Los días pasan y James Rodríguez sigue sin definir cuál será su nuevo equipo. Se llegó a especular con un regreso a Europa, pero el mercado de fichajes ya cerró en las 5 grandes ligas europeas (Premier League, LaLiga de España, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia). Acto seguido, llegó un anuncio del ’10’.

¿Casualidad o causalidad? James viene de tener un Mundial 2026 con la Selección Colombia que no cumplió las expectativas. No registró ni goles ni asistencias en 317 minutos y el portal ‘Sofa Score’ le dio una calificación promedio de 7.15 puntos.

A pesar de este rendimiento, el periodista Rudy Galetti publicó en X que “la Lazio está evaluando a James Rodríguez“. El humo de este rumor duró poco, porque en Italia el martes primero de septiembre cerró el mercado de fichajes. El ’10’ tampoco concretó una oferta para jugar en Inglaterra, España, Alemania o Francia. ¿Y entonces?

El anuncio de James tras quedarse sin equipo en las 5 grandes de Europa

James en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luego de quedarse sin equipo en las 5 grandes ligas de Europa, James hizo un anuncio para demostrar que está activo fuera de la canchas con acuerdos comerciales que le generan ingresos. “Café colombiano conoce una nueva forma de disfrutarlo. Emocionados de lanzar esta edición limitada de Café Frío con Juan Valdez Café y 10 Coffee JAMES. Una colaboración especial que lleva el sabor de Colombia a los EE.UU”, publicó el ’10’ en X.

James anunció una nueva colaboración. (Foto: X / @jamesdrodriguez)

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La primera publicación de James después del fracaso en el Mundial que no fue sobre las víctimas del terremoto

Llegó una publicación para unirse a una campaña solidaria para las víctimas del terremoto en Chocó y después sí se dio una primera publicación tras el fracaso de quedar eliminados en los octavos de final del Mundial 2026 que tuvo que ver más sobre su estado físico. “Cada paso tiene un propósito! Siempre hay luz después de cada proceso”, publicó James Rodríguez en Instagram.

Post de James después del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

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