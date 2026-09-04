El millonario nuevo salario que tendrá William Pacho en el PSG

William Pacho firmó su nuevo contrato con el PSG en medio de rumores de ofertas y el ecuatoriano pasará a ganar una fortuna mayor-

William Pacho y el PSG hicieron oficial la extensión de contrato, el defensor ecuatoriano firmó por varias temporadas más con el bicampeón de Champions y Ligue 1. La firma viene con un aumento de salario astronómico, que lo ubica como uno de los mejores pagados del equipo.

William Pacho pasará a ganar 11 millones de euros al año, es decir ganará 990 mil dólares mensuales. Esto representa casi el triple de lo que venía percibiendo el defensor ecuatoriano.

Antes de la renovación, William Pacho cobraba 4 millones de euros, pero rápidamente se ganó el rol de titular y tras dos Champions, dos Supercopa de Europa, dos Ligue 1 entre otros títulos, fue renovado hasta el 2031.

En medio de las negociaciones de renovación, hubo rumores de un interés del Liverpool, Real Madrid, Chelsea entre otros, lo que obligó al gigante francés a negociar con el ‘tricolor’.

William Pacho también es fijo en la Selección de Ecuador y ya jugó su primer Mundial y se espera que sea el referente en la zaga titular por al menos una década.

Los números de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 44 partidos con el PSG. Estuvo en cancha poco más de 3.000 minutos. Terminó la temporada siendo campeón de la Liga de Francia y también de la Champions League, tras vencer a Arsenal.

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En resumen