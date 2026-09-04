Atlético Nacional: Los dos clubes que aún van por Juan Manuel Rengifo

Pese a que los mercados poco a poco se van cerrando, Juan Manuel Rengifo aún tendría opciones de salir de Atlético Nacional. Hay dos equipos que buscan al joven volante colombiano.

Según cuenta Alexis Rodríguez, dos clubes de la MLS y el Porto están haciendo seguimiento a Juan Manuel Rengifo. Los más interesados serían los norteamericanos, sin trascender los clubes que lo quieren.

Para suerte de Rengifo y el ‘verdolaga’, ambos mercados aún están abiertos. En el caso de Porto pueden fichar al enganche hasta el 15 de septiembre antes que cierre la ventana de transferencias.

El precio de salida de Juan Manuel Rengifo es de 6 millones de dólares, cifra que podría subir más si es que Rengifo empieza a entrar en consideración a la Selección de Colombia.

Los brasileños Vasco Da Gama y Flamengo, y el Espanyol de España son los clubes que también habrían mostrado interés en la joya de Atlético Nacional este mercado.

Los números de Juan Manuel Rengifo en esta temporada

En este semestre con Atlético Nacional, Juan Manuel Renfigo ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 7 goles y ha dado 6 asistencias. Lleva en cancha cerca de 1.600 minutos y titular absoluto para Diego Arias.

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Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional.

En resumen