Jeremy Arévalo fue al Mundial y ahora tiene nuevo club en el exterior

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo dejará el Stuttgart de Alemania y tiene nuevo club en Europa tras el Mundial con Ecuador.

Hace pocos meses era la sensación de los jugadores de Ecuador en el exerior, sin embargo Jeremy Arévalo no ha podido afianzarse en el Stuttgart de Alemania. El club de la Bundesliga le encontró club a última hora.

Jeremy Arévalo es nuevo jugador del CF Estrela Amadora de la primera división de Portugal. El ecuatoriano se irá cedido por una temporada ante la falta de minutos que venía teniendo en Alemania.

Arévalo garantiza así formar parte de un equipo de primera división, algo que no venía consiguiendo alternando como suplente del Stuttgart y luego ser relegado al equipo juvenil.

Se hablaba de que podría ser cedido al Kasimpasa de Turquía o al RC Lens de Francia, sin embargo seguirá su carrera en Portugal. El Stuttgart pagó 10 millones de dólares por su fichaje.

Arévalo también fue parte de la Selección de Ecuador en el Mundial aunque su participación fue casi nula, fue convocado a la ‘Tri’ por primera vez en el cierre de Eliminatorias en el 2025.

El contrato de Jeremy Arévalo con el Stuttgart

Arévalo todavía tiene contrato en Alemania hasta la temporada 2031 y el delantero ecuatoriano deberá buscar el crecimiento en los siguientes años para ganarse un lugar en el primer equipo. Aunque la intención es cederlo, todavía no se ha pensando en venderlo.

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Jeremy Arévalo – Selección de Ecuador.

En resumen