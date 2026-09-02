James Rodríguez recapacitó y seguiría su carrera en equipo competitivo

James Rodríguez pasaría del millonario contrato que le ofrecerían en China y se iría a una liga más competitiva para seguir su carrera.

James Rodríguez sigue entrenándose solo en el gimnasio, mientras tanto siguen los rumores de un nuevo club. El volante colombiano ahora podría irse a la Liga MX.

El Atlante podría ser el siguiente club del ex Real Madrid, en lo que es la segunda ocasión de rumores que lo ponen en la Liga MX luego de que hace semanas sonara para el América.

En tema salarial, James Rodríguez tendrá que aspirar menos de los 5 millones de dólares al año que cobraba en la MLS, pero en lo deportivo seguirá siendo titular indiscutible.

Hace días se hablaba de que James Rodríguez podría seguir su carrera en el Shanghai Port de China, en un contrato que podría significarle 60 millones por los próximos cuatro años.

Si James no cierra con su nuevo club hasta los amistosos de septiembre, significará que el volante colombiano solo tendrá acción en la Selección de Colombia este año.

Los números de James Rodríguez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, James Rodríguez jugó un total de 5 partidos con la Selección Colombia sumando más de 150 minutos en cancha. Sin embargo, en todo ese tiempo el volante/delantero no pudo marcar un solo gol o dar una asistencia que ayude a su equipo.

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