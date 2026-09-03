Club de LigaPro separa a uno de sus jugadores por sospecha de manipulación de partidos

Revelan que un club de LigaPro separó a uno de sus jugadores luego de tener indicios de que participó en manipulación de partidos.

Se encienden las alarmas en LigaPro Serie B luego de que trascendiera que uno de sus clubes separó a uno de sus jugadores por presuntas pruebas de que estuvo involucrado en manipulación de partidos.

Cuenca Juniors anunció que Jesús Preciado fue separado del plantel tras los resultados de una prueba a la que fue sometida en el polígrafo. Dicho informe técnico determinó un resultado de Decepción Indicada (Sin Veracidad) en sus respuestas respecto a la presunta manipulación de partidos e ilícitos vinculados a apuestas deportivas”, sostiene el comunicado.

No es la primera vez que este jugador tiene un caso similar, ya en el 2025 fue sancionado por el mismo tema cuando era jugador de Gualaceo, junto a 20 futbolistas más. En noviembre de ese año la apelación pasó en FEF y fue absuelto de una sanción inicial de dos años.

Además de la separación del equipo, Cuenca Juniors informó que va a “remitir el expediente e informe técnico a la FEF, LigaPro y Fiscalía General del Estado para las acciones legales correspondientes”.

En resumen

Un club de la LigaPro tomó la drástica decisión de separar a uno de sus futbolistas tras levantar sospechas sobre su presunta participación en la manipulación de partidos en esta temporada 2026.

tras levantar sospechas sobre su presunta participación en la manipulación de partidos en esta temporada 2026. La directiva del equipo activó de inmediato los protocolos de integridad , apartando al jugador e iniciando el reporte ante las autoridades correspondientes.

, apartando al jugador e iniciando el reporte ante las autoridades correspondientes. El caso enciende las alarmas en la competencia y la FEF, que buscan sentar un precedente firme para proteger la transparencia del fútbol ecuatoriano.