Urgente: la primera decisión de Xabi Alonso con Kendry Páez en el Chelsea

El futuro de Kendry Páez vuelve a sufrir otro cambio, esta vez en Chelsea. El jugador ecuatoriano regresó, tras terminar su préstamo en River.

Kendry Páez culminó su etapa en River Plate y el jugador ecuatoriano acabó regresando a Chelsea para esta nueva temporada. En estos meses no saldrá a préstamo y en teoría podría jugar con el primer equipo, en la práctica es imposible que eso suceda y otro sería el destino.

Chelsea ya tiene decidido que en enero, seguramente, Kendry Páez tendrá nuevo equipo y jugará en el Championship en Inglaterra. No obstante, ahora también revelan la primera postura que Xabi Alonso tomará con el jugador ecuatoriano para este curso.

Según revelan desde The Athletic, Chelsea decidió reintegrar al jugador ecuatoriano al equipo. Por lo cual, trabajará bajo la estructura que tiene Xabi Alonso en el club para que el jugador ecuatoriano pueda mejorar su actual nivel en el club.

La opción de mudarlo a jugar con los juveniles y que dispute los torneos de esta categoría en estos 3 meses es la opción más fuerte, ahora todo está en manos del ecuatoriano. Kendry Páez deberá luchar para ganarse un lugar en el primer equipo.

Kendry Páez era titular y figura en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Incluso Kendry Páez sonó para regresar a jugar en la LigaPro en esta misma temporada, pero el ecuatoriano se quedó lejos de esa chance y no volvió. A Chelsea se le acabaron las opciones de préstamo y por eso el futbolista no salió cedido.

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¿Kendry Páez está a la venta?

En las últimas horas viene tomando fuerza la versión de que Chelsea podría vender a Kendry Páez, aunque no se ha informado nada de manera oficial, no sería raro que pase. El ecuatoriano viene sin jugar, las polémicas son varias, y el club ya ha demostrado que no duda si hay que vender.

¿Cuándo vuelve a jugar Chelsea?

El próximo partido de Chelsea será el domingo, 6 de septiembre de 2026, ese partido comenzará desde las 10H30 (EC) y se podrá ver por Disney+. Lo más probable es que Kendry Páez no sea considerado ni para el banco de suplentes en este encuentro.

En síntesis

Kendry Páez regresó a Chelsea y entrenará bajo la estructura de Xabi Alonso.

regresó a Chelsea y entrenará bajo la estructura de Xabi Alonso. Enero de 2027 sería la fecha para ceder a Kendry Páez al Championship inglés.

sería la fecha para ceder a al Championship inglés. 6 de septiembre de 2026 jugará Chelsea, probablemente sin Kendry Páez en la convocatoria.