Revelan que Alberto Gamero podría hacer un fichaje histórico para su nuevo Millonarios

Gamero podría buscar un fichaje de historia para Millonarios, aunque no para la cancha.

Millonarios ya tiene a Alberto Gamero como su nuevo DT y el entrenador colombiano iniciará un nuevo ciclo en el club ya desde este mismo fin de semana. El entrenador hace dos cambios en su cuerpo técnico, pero ahora revelan que también podría ir por otro histórico.

Según la información de Revista Semana, hay una buena relación entre Falcao y Alberto Gamero. El DT ya trabajó como el ‘Tigre’ (en su primer ciclo) y ahora según revista Semana, el histórico delantero podría volver al club con la llegada de Gamero, aunque es poco probable.

Ya Falcao sorprendió a todos cuando, hace poco, reveló que le gustaría volver a Millonarios ya sea como jugador o para trabajar en la parte administrativa del club, es esa variante la que estaría más cercana para el delantero. Ahora mismo el jugador no tiene equipo.

Gamero ya no puede traer a nuevos jugadores, porque el mercado en Colombia ya cerró. Al entrenador le toca trabajar con lo que tiene y es por eso que ahora mismo la chance de Falcao como jugador está descartada. Además, el mismo futbolista se piensa en su continuidad como jugador.

Gamero ya tuvo un ciclo exitoso en Millonarios. (Foto: GettyImages)

En las siguientes semanas ya se empezará a notar la mano de Gamero en Millonarios. Además, el club también le tendría un poco de paciencia por la “espalda” con la que llega el DT. No obstante, pelear el título en este trimestre es una obligación.

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El contrato de Gamero con Millonarios

Gamero firmaría con Millonarios por las próximas temporadas con la intención de repetir lo exitoso que fue su primer ciclo defendiendo estos colores. El entrenador fue campeón de la Liga BetPlay y también se llevó la Copa Colombia. Dirigió 273 partidos en ese periodo.

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