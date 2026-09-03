Lo primero que hizo Riquelme con Montero luego de los 2 penales que atajó el colombiano en Boca

Conoce el gesto de Juan Román Riquelme con Álvaro Montero tras atajar dos penales con Boca Juniors en la Copa Argentina.

Un arquero colombiano volvió a ser figura en Boca Juniors. Desde aquel recuerdo de Óscar Córdoba, no llegaba una actuación tan buena en una tanda de penaltis como la tuvo Álvaro Montero en el triunfo contra Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina. Juan Román Riquelme, actual presidente del equipo ‘Xeneize’, reaccionó.

Montero estaba a punto de ser acabado, metafóricamente hablando, por los hinchas de Boca purque cometió un penalti en los minutos de adición del segundo tiempo. Dilan Godoy falló el cobro y salvó al arquero colombiano.

Llegó la definición por penaltis y Álvaro Montero atajó el primer cobro. Sin embargo, a Enner Valencia le atajaron el cobro. Boca Juniors había pérdido la ventaja que tenía, pero en el últmo cobro de Vélez volvieron a aparecer los 2 metros de estatura del arquero para desviar el balón, y hacer reaccionar a Román.

Lo primero que hizo Riquelme con Montero tras los penales atajados por el colombiano

Álvaro Montero y Román Riquelme. (Foto: Getty Images)

Luego de ser la figura en la clasificación de Boca a cuartos de final de la Copa Argentina, Montero ingresó al vestuario, y tras recibir una palmada en el pecho del técnico Rodolfo Arruabarrena como aprobación, lo primero que hizo Juan Román Riquelme con él fue darle un abrazo. ¡Video!

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¿El próximo rival de Álvaro Montero y Boca Juniors en la Copa Argentina?

La cuenta oficial en X de la Copa Argentina publicó como quedó el fixture después de la clasificación de Boca Juniors y confirmó que el rival de Álvaro Montero y compañía en cuartos de final será Racing de Avellaneda. Según informó Diego Monroig, de ESPN, este partido se jugará el domingo 27 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, con horario por confirmar.

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