Sería un bombazo: Ponen a Jackson Martínez de regreso en la Liga BetPlay

El histórico Jackson Martínez protagoniza rumores que lo ponen de regreso en la Liga BetPlay para el segundo semestre.

En una temporada en la que hemos visto el regreso de referentes como Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero, ahora los rumores ponen al histórico Jackson Martínez de vuelta en la Liga BetPlay para el segundo semestre del año.

En redes sociales se viralizó el pedido por parte de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín para que fichen a Martínez, en un mercado en el que ya concretaron el regreso de Juan Fernando Quintero.

Pese al empuje de los hinchas y sus pedidos, según Clásico Paisa, Jackson Martínez no regresará al fútbol colombiano. A sus 39 años lleva un período importante sin actividad profesional.

Martínez participó del amistoso benéfico en apoyo a los damnificados del terremoto que golpeó a Colombia hace unas semanas, dónde algunos ponderaron que estaba bien en lo físico.

El nombre se instaló y habrá que esperar a ver si otro club de Liga BetPlay aprovecha la ventana para fichar jugadores libres para contratar a Jackson Martínez.

La última temporada profesional de Jackson Martínez

Jackson Martínez jugó su última temporada profesional en el 2020, a sus 35 años, cuando disputaba la liga de Portugal con el Portimonense. Antes estuvo en Porto, Atlético de Madrid, Guangzhou entre otros.

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Jackson Martínez – Selección de Colombia. Foto: Getty

En resumen