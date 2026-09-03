Finalmente, la Selección de Ecuador se decidió y ya tendría nuevo DT para la siguiente Copa América y el Mundial 2030.

La Selección de Ecuador finalmente parece que ha llegado a un acuerdo para tener nuevo técnico, después de varias semanas de negociaciones y rumores. La Federación Ecuatoriana de Fútbol se ha tardado, pero finalmente tiene un nuevo entrenador.

El que sería el nuevo DT de Ecuador

De acuerdo a la información de César Luis Merlo en De Una, ya hay un acuerdo entre Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador a nivel deportivo y están muy cerca de alcanzar un entendimiento también a nivel económico. Por lo cual, el entrenador sería el nuevo DT de Ecuador.

Son horas decisivas para decidir si Gallardo se queda o no en la Selección de Ecuador. El ‘Muñeco’ no la ha puesto fácil y la FEF tampoco se estaba acercando a las pretensiones del DT, no obstante, parece que al fin ya se resolvió la situación y Gallardo llegará. Solo restan pequeños detalles, de acuerdo a la información de César Luis Merlo

🚨🇪🇨💣 ¡ACTUALIZACIÓN!



Gallardo y Ecuador: acuerdo en lo deportivo y muy cerca en lo Económico.



Información de @CLMerlo por audio para DeUna. pic.twitter.com/fuQp04NTjt — DeUnaSF (@DeUnaSF) September 3, 2026

Marcelo Gallardo finalmente siempre fue el primer candidato para llegar a la Selección de Ecuador, y aunque hubo otros nombres importantes que sonaron como Roberto Martínez y Luis Zubeldía, finalmente se decidió que el ex DT de River sea el que llegue.

El sueldo que ganaría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo llegaría a ganar en la Selección de Ecuador más de 3 millones de dólares al mes. Desde la FEF no se va a comunicar públicamente el salario de su nuevo entrenador, pero sí se reveló que este sería superior a lo que ganaba Beccacece. El ex DT de Ecuador tenía un sueldo de 2.4 millones por año.

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En síntesis: