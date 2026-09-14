El primer apodo que James Rodríguez le puso a Atlético Nacional

De un momento a otro, James David Rodríguez Rubio pasó de estar cerca de jugar en la segunda división de Italia a ser presentado en Atlético Nacional. El ’10’ empezó pisando fuerte con un apodo que dejó claro la importancia que le ve al equipo ‘Verdolaga’.

James había instalado la narrativa que no se veía volviendo al fútbol de Colombia. Incluso, rechazó una oferta de Junior de Barranquilla y también habría descartado una propuesta de Millonarios. Sin embargo, en tan solo tres días cambió de parecer y la razón tiene nombre propio: ¡Nacional!

“El tiempo cambia, igual que todo. Te confieso: hace cuatro días te hubiera dicho que no venía a Nacional, pero el peso de la camiseta, y el sentimiento que me genera el equipo es increíble”, empezó diciendo James Rodríguez en conferencia de prensa y un apodo estaba a punto de hacerse viral.

James Rodríguez y el apodo perfecto para Nacional en el fútbol colombiano

James ya había jugador en el fútbol colombiano. (Foto: X / Nacional)

A la hora de comparar a Atlético Nacional con otro equipo, James no escatimó nada y bautizó a su nuevo equipo del fútbol colombiano: “Este club todos saben lo que es, es algo grande y es algo único. Le decía al presi que lo que se veía de afuera era como el Real Madrid niño, es un club grande y esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta también sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, sé lo que es estar en un club grande, tienes que rendir hasta en un entrenamiento, así que estoy listo para lo que viene”.

¿Por qué James Rodríguez no juega con la camiseta ’10’ de Nacional?

El reglamento de la Dimayor para la Liga Colombiana y Copa Colombia permite que los jugadores usen un solo número durante la competición. Esto quiere decir que, a pesar de que Edwin Cardona le ofreció el número ’10‘, James Rodríguez no podrá usar este dorsal y se decantó por el número 23.

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